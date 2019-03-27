Юнармия поможет выявить опасные крыши в Мурманской области

Сегодня Андрей Чибис принял участие в открытии первого регионального смотра-конкурса «Юнармия Мурмана – 2019». Он проходит в центре дополнительного образования «Лапландия» в Мурманске, где встретились команды со всей области. Глава региона пообщался с юнармейцами, ребята представили свои проекты, рассказали о большой общественной и патриотической работе, которой они успешно занимаются на протяжении трех лет.

Андрей Чибис особо подчеркнул важность волонтерских инициатив юнармейцев. И договорился со школьниками о том, что они будут обращать внимание на крыши в своих городах и поселках. И в ближайшее время сообщат наставникам об опасных кровлях, покрытых сосульками и наледью.

«Мы попросили, чтобы отряды юнармии помогли составить список проблемных адресов в своих муниципалитетах. И передали информацию о неубранных дворах и неочищенных крышах нам в штаб по наведению порядка в сфере ЖКХ. Для того, чтобы мы могли мотивировать тех, кто за это отвечает быстро ситуацию исправить. Наша задача – в штабном режиме быстро отреагировать. И мы будем благодарны, если ребята придут нам на помощь», – аргументировал свою просьбу глава региона.