«Юнармия» воспитывает патриотов

В ходе посещения Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов и заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков провели рабочую встречу с командующим Северным флотом адмиралом Николаем Евменовым, руководством администрации Мурманской области и начальником регионального отделения «Юнармии» Алмазом Биктимеровым.

«Мы должны воспитать настоящих патриотов, детей, которые любят свою родину, свой город, уважают своих родителей», - сказал первый замминистра. Он обратил особое внимание на то, как должно развиваться движение в регионах. «В «Юнармию» приходят только лучшие ребята, чтобы в будущем они стали хорошим примером для своих младших товарищей, а любовь к своему краю должна воспитываться совместными усилиями: военных и власти в регионах», - заключил Руслан Цаликов.

Кроме того, на Северном флоте уже создаётся филиал парка «Патриот», на территории которого будут расположены танкодром, полоса героев, стрельбище и другие сооружения, доступные как юнармейцам, так и всем желающим.