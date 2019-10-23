Юная снежногорская писательница завоевала призовое место литературного конкурса

В Москве состоялось награждение Международной литературной премией В. В. Бианки. Одна из участниц церемонии - снежногорская читательница Любовь Тарасова. Премия учреждена в 2015 году Московской губернской универсальной библиотекой с целью поиска талантливых авторов среди детей, молодёжи и взрослых, пишущих произведения о природе и животных, а также поддержки библиотек, реализующих экологически программы.

В январе 2019 года от Городской детской библиотеки «Мир Детства» МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» для участия в конкурсе были отправлены две работы: экологический библиотечный проект и рассказ Любови Тарасовой «Классно быть КРЯрошим». Девушка написала о том, как летом она нашла маленького умирающего утёнка и выходила его, о добром, бережном отношении к природе и братьям нашим меньшим.

Итоги конкурса были подведены в сентябре. Любовь Тарасова в числе 70 авторов из Украины, Белоруссии, Туркменистана, Китая и Египта представила свою работе в номинации «Произведении юных авторов», и была награждена почетным именным дипломом за второе место, её работу со сцены высоко оценил известный детский писатель и член жюри Сергей Георгиев.

Отметим, что среди членов жюри были писатели, ученые-биологи, сотрудники Московского зоопарка и Зоологического музея МГУ, члены Союза писателей России, авторы журналов «Мурзилка», «Веселые картинки», «Пионер», «Юность», детского киножурнала «Ералаш» и др.

После официальной части снежногорская конкурсантка успела подписать у авторов подаренные книги, сфотографироваться и поговорить с почётным гостем церемонии, внуком Виталия Бианки - Александром.

Благодаря участию в конкурсе исполнилось одно из заветных желаний Любови: побывать в столице России. За два дня в Москве она не только приняла участие в награждении, посмотрела экспонаты научно-исследовательского Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова, но и побывала на Красной площади, Александровском саду, Государственном историческом музее, Казанском соборе, прогулялась по центральным улицам, осенним скверам и паркам первопрестольной.