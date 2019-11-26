Юная вокалистка из Полярного стала лауреатом V Международной Ассамблеи искусств «Северное ожерелье»

Ученица Детской школы искусств г. Полярный Кристина Базикян удостоена звания лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» на Юбилейной V Международной Ассамблеи искусств «Северное ожерелье», которая проходила 18 по 24 ноября на концертных площадках г.Петрозаводска. Девушка блестяще исполнила конкурсную программу, в которую входило два разнохарактерных произведения.

В течение недели проходили прослушивания юных талантов, а также профессиональных музыкантов от 7 до 70 лет со всех регионов России, Китая, Финляндии. С каждым годом конкурс становится все более популярным. В этом году жюри предстояло увидеть порядка 900 участников.

Организатор Ассамблеи - Петрозаводский музыкальный колледж имени К. Раутио. Партнёрами Ассамблеи выступили Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России», Союз композиторов Республики Карелия и Карельская государственная филармония.