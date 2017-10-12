Юная вокалистка из Североморской стала лауреатом II Международного молодежного конкурса музыкального искусства имени А.К.Глазунова

29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?

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