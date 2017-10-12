Юная вокалистка из Североморской стала лауреатом II Международного молодежного конкурса музыкального искусства имени А.К.Глазунова
Североморка Софья Кошкарева стала лауреатом II Международного молодежного конкурса музыкального искусства имени А.К.Глазунова, который состоялся в Петрозаводске.
Конкурс проводился Петрозаводской государственной консерваторией совместно с Экспериментальной школой при Шанхайской консерватории имени «Аньши» (Китайская Народная Республика), Петрозаводским музыкальным колледжем им.К.Э.Раутио при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры Республики Карелия. Участие в нем приняли более 150 конкурсантов из России и Китая.
Юная вокалистка из Североморской ДМШ им.Э.С.Пастернак Софья Кошкарева (преподаватель - Маргарита Герасименко, концертмейстер - Екатерина Бурнатова) стала лауреатом I степени в номинации «Вокальное искусство» в средней возрастной группе.