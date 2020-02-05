«Юность. Наука. Культура - Арктика - 2020» - стартовала научная конференция учащихся

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора приняли участие в торжественном открытии IX Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура - Арктика - 2020».

Конференция традиционно проходит на базе Мурманского политехнического лицея. Сегодня свои проекты представили школьники из четырех регионов России: Мурманской, Белгородской, Саратовской областей и Республики Крым.

- Главная задача - создать все необходимые условия для развития интеллектуального и творческого потенциала наших детей. То качество знаний, которое показывают наши участники, давно переросло границы не только города, но и страны, - отметил Андрей Сысоев.

- Весь процесс образования направлен на то, чтобы наши дети нашли себя в жизни. Данная научная конференция помогает молодым людям определится с направлением своей дальнейшей деятельности, - сказал Евгений Никора.

Работа экспертного совета конференции организуется по 18 различным секциям.

Наибольшее количество заявок зарегистрировано на секциях инженерно-технического и естественнонаучного направлений, что непосредственно связано с работой муниципального центра инженерных компетенций города Мурманска.

Лучшие исследования будут отмечены дипломами и медалями «Интеллект будущего». По результатам работы будут присуждены гранты на дальнейшие перспективные научные исследования.