Юной художнице из Кирова подарили путешествие на Северный полюс

В конкурсе детского рисунка «Полюс «Арктики», посвященного 40-летию легендарного похода атомного ледокола «Арктика» на Северный полюс, приняли участие 906 юных художников из разных городов, районных центров и посёлков России. Детский взгляд на Арктику и атомный ледокольный флот не оставил равнодушным никого из членов конкурсной комиссии.

- Мы не ожидали, что наш конкурс получит такой отклик, - говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Все рисунки абсолютно разные. Одни юные художники воспользовались помощью взрослых, а другие проявили завидную самостоятельность. Мы благодарны всем участникам конкурса за внимание к атомному ледокольному флоту. Лучшие работы обязательно украсят действующие ледоколы «Росатомфлота».

Перед конкурсной комиссией стояла непростая задача определить победителей в двух возрастных группах: от 5 до 10 лет и от 11 до 14 лет. В выборе лучших работ жюри конкурса помог известный мурманский художник Дмитрий Новицкий.

По итогам конкурса в возрастной категории от 5 до 10 лет призовые места распределились следующим образом: 1 место - Джондоян София, 5 лет (г.Тверь); 2 место – Дмитриенко Полина, 10 лет (г.Магнитогорск); 3 место – Андреев Федор, 7 лет (г.Санкт-Петербург).

В возрастной категории от 11 до 14 лет: 1 место – Бочарова Марина, 11 лет (г.Мурманск); 2 место – Гладкова Ксения, 14 лет (г. Новоуральск) и 3 место – Красулина Валерия, 12 лет (г. Няндома).

Приз зрительских симпатий достался 11-летней Марии Смирновой из Кирова за работу «Легенды Арктики». Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша принял решение поощрить Марию. Юная художница отправится в рейс на Северный полюс, посвященный 40-летию достижения атомоходом «Арктика» географической точки Северного полюса.

Шестеро лидеров зрительского голосования, проходившего в группе ФГУП «Атомфлот» «ВКонтакте», будут также отмечены памятными подарками от предприятия (конкурсная комиссия выбрала обладателей 1, 2 и 3 места в каждой возрастной категории).

Не остались без внимания и старания кадетов Оренбургского президентского кадетского училища. Ребята прислали на конкурс тематические открытки и альбом об Арктике. Кадеты будут удостоены специального приза генерального директора за лучшую коллективную работу, сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».