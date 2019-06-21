Юные апатитчанки настолько суровые, что кусают даже полицейских

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетней апатитчанки. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, в утреннее время 26 мая 16-летняя подозреваемая, находилась в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из баров города Апатиты, выражалась грубой нецензурной бранью и устроила драку с барменом. Для поддержания общественного порядка персоналом заведения вызваны сотрудники ОВО по г. Апатиты. Прибывший на место наряд предложил злоумышленнице проследовать в помещение полиции для производства административного разбирательства. Девушка, недовольная законными действиями сотрудника по пресечению совершенного ею административного правонарушения, укусила потерпевшего в правую подлопаточную область. Её действиями последнему причинено телесное повреждение в виде кровоподтёка.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.