Юные читатели искали лекарство от скуки

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошел час здоровья «Лекарство от скуки». Юные читатели из реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям отвечали на вопросы о спорте и здоровье, разгадывали загадки-рифмы о гигиене, правильном питании и физической активности.

Анализируя поведение книжных героев, они составили рецепт лекарства от скуки - «Вредным привычкам мы злые враги – зарядкой и книгой их победим!». Завершилась встреча задорной физкультминуткой.