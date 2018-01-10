Юные читатели областной детско-юношеской библиотеки приняли участие в увлекательном квесте «Млобси! Добси! Бук! или Приключения в книжном царстве»

Во время новогодних каникул в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась серия увлекательных квестов «Млобси! Добси! Бук! или Приключения в книжном царстве».

Только в эти дни юным посетителям представилась уникальная возможность - побывать в отделе книгохранения. Юным следопытам и их родителям пришлось искать книги в полной темноте, вооружившись фонариками. Автор и название искомой книги были указаны на библиотечном требовании, разделённом на четыре части, каждая из которых была надёжно спрятана. В течение тридцати минут с помощью подсказок ребята и их родители собирали части требования, соединяли их и искали на полках указанную книгу. Путь им указывали кометы и звёзды, «летучие мыши» и «пауки». Самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогли разыскать нужную книгу за отведённое время и получили приз.