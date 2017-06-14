15 июня в 10.30 в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится литературно-музыкальный калейдоскоп «Хохотальная путаница», посвященный Юнне Мориц.

Известная российская поэтесса Юнна Мориц, автор «Большого секрета для маленькой компании», великолепных детских стихов про резинового ежика, пузатого чайника и пони, бегающей по кругу, в этом году отмечает 80-летний юбилей. Юные читатели совершат путешествие по страницам весёлых детских книг Ю. Мориц, прозвучат задорные песни на стихи юбиляра, а завершится «Хохотальная путаница» просмотром мультфильма о трудолюбивой старушке.