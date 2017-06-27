Юные читатели стали участниками акции «Цветы – улыбки лета!»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла акция «Цветы – улыбки лета!», в которой приняли участие большие и маленькие посетители библиотеки, а также ребята из летних оздоровительных лагерей.

В центральном холле была организована большая творческая площадка, где каждый мог найти занятие по душе. На яркой книжной выставке «Цветы своими руками» были представлены издания по рукоделию, ведь цветы вдохновляют на создание настоящих шедевров из бумаги, бисера, ткани и других материалов.

Большинство читателей стали участниками громких чтений. Яркие листочки стихосушки «Мир цветочных фантазий» привлекали и детей, и взрослых. В библиотеке звучали стихи о цветах: васильках, ромашках, одуванчиках и многих других. Девчонки и мальчишки с удовольствием рисовали цветы, создавая свои сказочные и фантастические варианты растений.

Создать настоящее летнее настроение участники акции постарались и вокруг библиотеки. Общими усилиями читателей и библиотекарей на территории появились библиоклумбы с живыми цветами. Теперь бархатцы, петуньи, календула, гвоздика и другие растения будут радовать трудолюбивых маленьких помощников, читателей библиотеки и всех жителей Мурманска.

Акцию также поддержали библиотекари Городской детско-юношеской библиотеки города Кандалакши.

В акции «Цветы – улыбки лета!» приняло участие 148 юных мурманчан.