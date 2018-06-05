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Мурманская область. Арктика05.06.18 07:30

Юные эколидеры провели исследование проб воды из водоёмов Мончегорска

Юные эколидеры акции «Вода и здоровье» движения  «Сделаем вместе» вместе с куратором  мончегорской школы № 1  посетили уникальную образцовую лабораторию контроля качества питьевых и сточных вод АО «Мончегорскводоканал», в которой провели исследования проб воды, взятой из водоёмов,  расположенных на территории города Мончегорска: озеро Имандра (Монче-губа), озеро Нюдъявр, озеро Комсомольское.

Познавательную экскурсию провела заведующий лабораторией контроля качества питьевых и сточных вод  АО «Мончегорскводоканал», инженер-эколог  Алена  Бабешко.

«Нам рассказали, откуда происходит забор воды для жителей Мончегорска, куда она поступает и что с ней происходит до того, как она попадает в водопроводные краны наших домов, почему так важно заниматься очисткой сточных вод», - рассказала эколидер  Милана Лоськова.

Затем был проведён анализ воды поверхностных природных водоемов  на водородный показатель (рН), жёсткость общую, цветность и хлорид-ионы согласно аттестованным методикам выполнения измерений.   

«Очень интересно было на практике познакомиться с процедурой исследования состава воды, а главное узнать, что вода в водоёмах, расположенных на территории нашего города соответствует нормам ПДК по всем исследованным показателям», - призналась Амалия Рагимова.

Напомним, ранее  в рамках акции «Вода и здоровье» партийного проекта «Здоровое будущее» секретарь Мончегорского местного отделения партии Андрей Рудаков организовал  экскурсию для эколидеров движения «Сделаем вместе» на родники, находящиеся в Мончегорском районе. Учащиеся школы № 1 им. А. Ваганова совместно с работниками АО «Мончегорскводоканал» взяли пробы воды на санитарно–химические и микробиологические параметры из пяти источников.

 

 

 

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