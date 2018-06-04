Юные экологи создадут «Островок памяти, мужества и славы» на берегу Семёновского озера

5 июня на территории Центра дополнительного образования «Лапландия» – около главного входа – начнётся акция в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны. Эколята – молодые защитники природы создадут природный «Островок памяти, мужества и славы». Их создание в городах-героях – одно из наиболее значимых мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы». Акция проводится в рамках учрежденных комитетами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы».

Подобные мероприятия уже состоялись в Волгограде и Смоленске.

5 июня участники природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» посадят деревья и кустарники на берегу Семёновского озера. В рамках акции 45 юных жителей Заполярья будут посвящены в эколята.

В акции примут участие специалисты региональных Министерств природных ресурсов и экологии, образования и науки, администрации Ленинского административного округа г. Мурманска и ПАО «Мурманский морской торговый порт».