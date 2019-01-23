Юные футболисты Мурманской области одержали победу в Первенстве России по мини-футболу в СЗФО

Завершился II этап Первенства России по мини-футболу среди юношей 2003-2004 годов рождения и 2007-2008 годов рождения в Северо-Западном федеральном округе сезона 2018-19 гг., который проходил с 15 по 19 января в Санкт-Петербурге на «Фабрике футбола». Среди юношей 2003- 2004 г .р. первое место заняла мурманская «Арктика».

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, подопечные Валерия Чернышова, Дениса Опарина и Дмитрия Игнатенко в решающем матче сыграли вничью с СШ-7–1 из Петрозаводска (тренеры Сергей Ершов, Илья Гольдфейн), но были сильнее их в серии пенальти. «Бронза» – у «Триумфа» из Приозерска (тренеры Владимир Мыльников, Михаил Зимин).

Итоговое положение команд:

1. «Арктика» Мурманск. 2. СШ-7–1 Петрозаводск. 3. «Триумф» Приозерск. 4. «Водник» Архангельск. 5. СШ Коми 2003 Респ.Коми. 6. СШ-7–2 Петрозаводск. 7. ДЮСШ-10 Мурманск. 8. СШ Коми 2004. 9. «Звездочка» Северодвинск. 10. «Локомотив»–1 СПб. 11. «Северный пресс» СПб. 12. «Дружба» СПб. 13. «Легион» Северодвинск. 14. СШОР г. Светлый, Калининградская область. 15. «Локомотив»–2, СПб. 16. «Ангелболл», СПб

Среди юношей 2007- 2008 г .р. турнир завершился победой команды ДЮСШ-1 из города Североморск, Мурманской области. Подопечные Сергея Миронова в интереснейшем финале переиграли петербургский «Локомотив» (тренер Александр Курлович). Бронза – у «Русича» из Подпорожья (тренер Иван Божко).

Итоговое положение команд:

1. ДЮСШ-1 Североморск, Мурманская область. 2. «Локомотив»–1 СПб. 3. «Русич» Подпорожье, ЛО. 4. СШ-7–1 Петрозаводск. 5. СШ по футболу Республики Коми. 6. «Олимпик» Калининград. 7. «Локомотив»–2 СПб. 8. Всеволожская СШОР ЛО. 9. «Северная звездочка» Архангельск. 10. «Водник» Архангельск. 11. «Ангелболл»–1 СПб. 12. «Союз» Районная ДЮСШ ЛО. 13. СШ-7–2 Петрозаводск. 14. «Ника» Сиверский ЛО. 15. ЦФК СиЗ Красносельского района СПб. 16. «Ангелболл»–2 СПб