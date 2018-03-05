Юные хоккеисты Мурманска чемпионы 58 Праздника Севера учащихся

Со 2 по 4 марта в Ледовом дворце Оленегорска 7 команд юношей 2003-2004 годов рождения из городов Мурманска, Оленегорска, Апатиты, Полярные Зори, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск и Кольского района боролись за звание чемпиона 58 Праздника Севера учащихся.

Уверенную победу одержали юные хоккеисты Мурманска, второе место у команды города Полярные Зори, третье – города Апатиты.

Команды победители и призёры соревнований награждены грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, кубками, медалями и памятными значками 58 Праздника Севера учащихся.