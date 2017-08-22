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Мурманская область. Арктика22.08.17 08:44

Юные художницы из Североморска приглашены пройти обучение в образовательном центре «Сириус» в Сочи

Учащиеся Детской художественной школы г.Североморска Анастасия Титова, Валентина Тюрина и Диана Холод успешно прошли конкурсный отбор среди юных художников, организованный образовательным фондом «Талант и успех», и получили приглашение пройти обучение в образовательном центре «Сириус» по направлению «Искусство».

Талант, оригинальность мышления и целеустремленность позволили воспитанницам Детской художественной школы г. Североморска войти в число 450 юных художников, которые получили высокую оценку членов Экспертного совета фонда и посетят образовательный центр «Сириус» до конца 2017 года.

14-летняя Анастасия Титова  за три года обучения в художественной школе стала лауреатом и дипломантом 4 международных, 5 всероссийских, 2 региональных и 5 городских конкурсов и выставок.

16-летняя Валентина Тюрина только за последний учебный год участвовала в 20 конкурсах и выставках разного уровня, став победителем в 13 из них.

14-летней Диане Холод победы в региональных, всероссийских и международных конкурсах в прошлом году уже помогли побывать в образовательном центре «Сириус». В 2017 года она вновь приглашена пройти обучение в г. Сочи.

«Сириус» - это то место, где юные художники имеют возможность повысить уровень своего мастерства и получить шанс заявить о себе.

Смена в образовательном центре продлится с 1 по 24 сентября. За это время одаренные дети из разных уголков России посетят занятия по специальности, мастер-классы и творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами.

Также программой предусмотрен комплекс оздоровительных процедур и различные досуговые мероприятия.

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2014 году.

Целью работы образовательного центра является раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

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