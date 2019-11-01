«Юные инженеры Арктики» получили поддержку мурманских портовиков

На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоялось открытие ежегодного фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». В работе интерактивной площадки мероприятия под названием «Взгляд в будущее» приняли участие сотрудники отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП».

Мурманские портовики рассказали об истории старейшего предприятия Мурманска, его роли в логистической системе Арктики и уникальных возможностях Кольского залива. В рамках лекции совместно со студентами МАГУ была проведена викторина: самые внимательные слушатели ответили на вопросы и получили ценные призы и подарки от Мурманского морского торгового порта.

«Участие в этой и подобных встречах является важной частью деятельности Мурманского морского торгового порта, поскольку способствует формированию кадрового резерв градообразующего предприятия», - отметила начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарёва.

Интерактивная площадка «Взгляд в будущее» - это профориентационная зона фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики», на которой специалисты предприятий-партнёров технопарка «Кванториум-51» организуют свои лекции и викторины. Регулярным партнером проекта выступает крупнейшее предприятие областного центра – Мурманский морской торговый порт.

С 2016 года в Мурманской области реализуется инновационный образовательный проект «Юные инженеры Арктики: от выбора образовательной программы – до выбора профессии», получивший поддержку Министерства образования и науки Российской Федерации. Его центральным событием является фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики».

Участниками событий фестиваля, которые проходят в течение всего учебного года, становятся дети, молодежь, педагогические работники, специалисты организаций инженерного образования, промышленного бизнеса. В конкурсное движение и мероприятия по популяризации научно-технического творчества вовлечены все муниципальные образования Мурманской области.