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Мурманская область. Арктика16.10.17 07:10

«Юные инженеры Арктики» соберутся в столице Заполярья

Более 200 школьников со всей Мурманской области примут участие в насыщенной программе фестиваля «Юные инженеры Арктики» в столице Заполярья.

Третий год в Центре «Лапландия» проводится региональный фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики», который объединил юных исследователей и инженеров области. В этом году фестиваль одновременно проходит в 8 муниципалитетах. Старт фестиваля был дан 7 октября в Апатитах, где состоялось открытое первенство города Апатиты и Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту, объединивший 36 учащихся, и в ЗАТО Заозерск, где прошёл конкурс «Робототехник» (МОУ СОШ № 289).

Эстафету подхватил ЗАТО Александровск, где завершились муниципальные научно-практические конференции: «С мечтой о будущем» (МАОУ ДО «ЦДОД») и «Золотой росток» (МБОУДО «ДДТ «Дриада»).

На базе Центра «Лапландия» прошла учебная сессия школы одаренных детей «А-Элита» по направлению «Информатика».

13 октября ЗАТО Видяево представило сразу несколько мероприятий: занятие по легоконструированию для дошкольников (в МБДОУ № 1 «Солнышко»); роботурнир между учащимися 7-8 классов и занятие в рамках внеурочной деятельности «Робототехника» по сборке и программированию роботов животных (в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево); показательные выступления обучающихся объединения «Картинг» (МБОО ДО «Олимп»).

В Мурманске с 12 по 13 октября прошёл фестиваль «РОБОАРКТИКА 2017».

Сегодня 16 октября в 14.30 состоится инженерно-конструкторский квест «Работай в Арктике!». 17 октября в 12.00 – открытие первого в Мурманской области детского технопарка «Кванториум». В этот же день в 14.30 - региональный турнир по робототехнике

18 октября в 12 часов пройдёт олимпиада по электронике и радиоконструированию.

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