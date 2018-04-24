Юные кандалакшане побывали на хоккейном турнире в Екатеринбурге

Воспитанники Детской деревни-SOS Кандалакша посетили VI Международный юношеский хоккейный турнир в городе Екатеринбурге. Такую возможность ребятам подарило российское представительство известного автомобильного концерна, который в течение нескольких лет является другом Детских деревень-SOS Россия.



Программа мероприятия была очень насыщенной и интересной. Ребята с большим удовольствием посмотрели финальные матчи хоккейных турниров, остались в восторге от церемонии награждения команд-победителей и от возможности своими глазами увидеть знаменитых хоккеистов Алексея Морозова и Павла Дацюка. Кроме того, во время обзорной экскурсии по городу ребята побывали на стадионе, на котором будут проходить игры Чемпионата Мира по футболу и познакомились с достопримечательностями и интересными местами Екатеринбурга.



Для ребят из SOS-семей эта поездка стала не только увлекательным приключением, но и отличной мотивацией к занятию спортом и развитию собственных способностей.





