Юные «казачата» посетили «Хутор Оленегорский»

2 июля для детей и подростков оздоровительного лагеря муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» казаками хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский» было проведено познавательное мероприятие по теме: «История возникновения казачества в России», направленного на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Из презентации дети узнали об истории и возникновении казачества, о военных подвигах и достижениях, культуре и традициях, быте и основных занятиях казаков России. Во время мероприятия дети познакомились с основными видами традиционного холодного оружия, используемого казаками в различные периоды истории российского казачества, попробовали свои силы в неполной сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбе в специализированном лазерном тире.

В мероприятии приняли участие 35 воспитанников, посещающих летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей Центра внешкольной работы.