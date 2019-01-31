Юные конькобежцы Мурманской области успешно выступили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проходили соревнования СЗФО по конькобежному спорту среди юношей и девушек до 17 лет. На них успешно выступила сборная команда Мурманской области, состоящей из спортсменов из Мурманска и Оленегорска.

Соревнования были также отборочными к Первенству России и 10-ой зимней Спартакиады среди учащихся. Итогом соревнований стали медали разного достоинства. Спортсмены из МАУ СШОР № 4 Мурманска Данил Успехов и Максим Корниенко превысили рекорд катка Санкт Петербурга, заняв на дистанции 1500 м 1 и 2 места соответственно.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, отличились спортсмены и в многоборье (3 и 1 места соответственно). Мария Маркина из этой же школы также отличилась по сумме многоборья 3 место и отдельных дистанциях.

Высокие результаты показали Ксения Коржова (1 место в многоборье), на дистанциях Никита Раков (2 и 3) и Милена Воложанина (3) из МБУ СШ «Олимп».

Команда успешно отобралась на финальные соревнования, которые пройдут на катке в г.Коломна в марте этого года. Все спортсмены тренируются у тренеров Ванджалы Р. (г.Мурманск) и Зыкиной Н.(г.Оленегорск).