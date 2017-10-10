Юные ковдорчане представили Мурманскую область на заключительном этапе «Президентских состязаний»

С 4 по 25 сентября 2017 года во Всероссийском детском центре «Смена» г. Анапа состоялись всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». В программу соревнований наряду со спортивными дисциплинами (спортивное многоборье, баскетбол 3х3, плавание, самбо, бадминтон, шахматы, мини-футбол, дартс), входили творческий и теоретический конкурсы.

Мурманскую область представляла команда 8 «Б» класса СОШ № 1 Ковдора в составе 8 юношей и 8 девушек под руководством учителей физической культуры Вьюшиной Т.И. и Кузнецовой О.Б. Команда заняла 2 место в бадминтоне и 3 место в мини-футболе. В общекомандном зачете команда Мурманской области заняла 39 место из 76 команд субъектов Российской Федерации.