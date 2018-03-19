Юные лыжники в Долине Уюта боролись за награды малой Полярной олимпиады

В мурманской Долине Уюта в рамках 58-го Праздника Севера учащихся прошли соревнования по лыжным гонкам. В них приняли участие 327 юных спортсменов из 9 регионов страны.

Они разыграли медали на различных дистанциях. Наибольшее количество наград завоевали ребята из Карелии, которые в командном зачете заняли первое место. Юноши и девушки Кольского края – на втором. Лыжники из Тверской области – на третьем.

Среди заполярных атлетов «золото» завоевали мурманчане Алексей Лупандин и Александр Пантюхин, а также кандалакшанка Виктория Борисова. Серебряными призерами стали апатитчанин Никита Мурин, Арина Курганова из Североморска и Александр Мельчаков из областного центра. Бронзовыми – Станислав Меркеев из Кандалакши, Екатерина Журавлёва из Умбы и хозяин снежных трасс Алексей Пантюхин.