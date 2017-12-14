Юные мурмачане встретились с московской писательницей Наталией Волковой

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась встреча с талантливой московской писательницей Наталией Волковой.

Наталия Геннадьевна Волкова - детский писатель, поэт, преподаватель. Она является автором замечательных стихотворений и сказок, познавательной литературы по краеведению, которые пишет в соавторстве с супругом Василием Волковым. В 2012 году сборник детских стихов Наталии Волковой «На белом листочке» стал первым за всю историю Международного rонкурса на лучшее произведение для подростков им. Сергея Михалкова стихотворным сборником, вышедшим в победители конкурса, а в 2016 году за книгу «Профессии старой России в рисунках и фотографиях» Наталия и Василий Волковы стали лауреатами Международной литературной премии имени П.П. Ершова.

В рамках творческой встречи поэтесса рассказала юным читателям о своих произведениях, об их создании и необычном формате, а также познакомила с новыми произведениями и показала короткометражный мультфильм. Юные читатели задали гостье вопросы и получили автограф.