Юные мурманчане активно принимают участие в городском конкурсе

Недавно в заполярной столице стартовал городской проект «Город Мурманск. Начинается с тебя!». В рамках проекта мурманские школьники принимают участие в различных конкурсах и акциях, объединенных общей идеей создания комфортной городской среды.

В детском саду жилого района Росляково ребята активно участвуют в городских конкурсах, и с радостью поддержали идею проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!».

– Дети проявили себя в качестве конструкторов и дизайнеров, создавая модели малых архитектурных форм, совершили виртуальные экскурсии по знаковым и любимым местам мурманчан, – рассказала заведующая детским садом № 46 города Мурманска Ирина Матвеева – Такие проекты способствуют развитию творческих способностей и бережного отношения к любимому городу.

К слову, многие из существующих достопримечательностей заполярной столицы созданы по идеям горожан. Так, на берегу Семёновского озера поселился кот Семён, над заливом в Ленинском округе установлен памятник «Ждущей», а неподалеку от мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» был создан мемориальный комплекс, посвященный стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.