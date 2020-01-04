Юные мурманчане активно участвуют в городских праздничных мероприятиях

Сегодня на сцене парка Семёновского озера мурманчанам был представлен яркий спектакль «Новогодняя Жар-птица». Организацией мероприятия занимались сотрудники и актеры ДК «Первомайский».

На площадке царила по-настоящему сказочная атмосфера. Отличное настроение собравшимся обеспечила интересная концертная программа с участием любимых персонажей. Малыши и подростки с удовольствием катались с ледяных горок и танцевали под зажигательные мелодии. Кроме того, для юных гостей праздника были организованы весёлые игры с участием Деда Мороза.

А вчера на стадионе «Строитель» состоялось массовое катание на коньках. Организатором праздничной программы выступил ДК Ленинского округа. В этот день все пришедшие смогли стать участниками самого массового новогоднего «паровозика» и хоровода на коньках.

Также для гостей праздника работали спортивные площадки, все желающие могли принять участие в конкурсах и розыгрышах.