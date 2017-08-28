Юные мурманчане активно участвуют в спортивном празднике «Родной двор – родной город»

В минувшее воскресенье на спортивной площадке по адресу Маклакова, 10 состоялся 26-ой в этом году спортивный праздник «Родной двор – родной город». Позаниматься спортом на свежем воздухе пришли юные жители Восточного микрорайона и их родители. Разделившись на несколько команд, они выполняли задания аниматоров, разработанные специально для уличных соревнований. Малыши рвались в спортивный бой, каждый хотел показать, на что он способен и в эстафетах, и в конкурсе рекордов.

– Радует, что такие мероприятия по формированию здорового образа жизни мурманчане любят и активно участвуют в них, – отметила участник праздника – директор стоматологической клиники «Дента» Татьяна Елпанова.

В нынешнем сезоне – порядка 30 туров соревнований «Родной двор – родной город». Решающий финальный тур, где встретятся все победители конкурса рекордов, намечен на октябрь.

К слову, спортивная площадка на Маклакова, 10 очень востребована среди горожан в любое время года. Она стала одной из первых, модернизированных в городе, и была признана лучшим спортивным сооружением Мурманской области.

Больше новых объектов благоустройства, больше возможностей обещает реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Этот партийный проект «Единой России», который вступил в силу в первого января, предоставил еще одну возможность людям, властям создавать комфортные условия, – рассказала координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Эта программа расширяет возможности, теперь мурманчане сами могут решить, что необходимо во дворе сделать, как его благоустроить.