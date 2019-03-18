Юные мурманчане голосуют за здоровый образ жизни

В Мурманске проходит традиционный городской фестиваль физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Белый медвежонок». Он проводится с 1995 года и направлен на привлечение детей к систематическим занятиям физическими упражнениями, оздоровление маленьких мурманчан, а также внедрение современных инновационных образовательных технологий. Ежегодно в мероприятиях принимают участие порядка 10 тысяч дошколят, родители и педагоги.

Фестиваль охватил все детские сады заполярной столицы: маленькие мурманчане с удовольствием демонстрируют свои спортивные и творческие способности, участвуют в трех конкурсных номинациях: «Инновационные проекты в сфере физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками», «Физкультуре скажем - ДА! Будешь ты здоров всегда!» (представление плакатов, выполненных воспитанниками детских садов), «Спортивная история моей семьи».

Воспитатели и преподаватели успешно демонстрируют опыт физкультурно-оздоровительной работы с детьми и доказывают эффективность систематических занятий спортом.

Так, в детском саду № 46 жилого района Росляково воспитанники под руководством опытных педагогов подготовили плакаты о здоровом образе жизни, различных видах спорта. Также в рамках фестиваля «Белый медвежонок» в начале марта на территории учреждения прошли спортивные эстафеты.

— В детском саду регулярно проводятся занятия нордической ходьбой с лыжными палками – это одна из инновационных методик по укреплению здоровья детей в зимнее время, — рассказала заведующая МБДОУ г. Мурманска № 46 Ирина Матвеева.

Воспитанники детского сада № 46 – активные участники городских спортивных мероприятий. Например, 10 марта дошкольники выступили на соревнованиях по скандинавской ходьбе, которые проводились в Долине уюта.