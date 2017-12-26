Юные мурманчане и их родители приняли участие в Дне семейного отдыха «Новый год в музее»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялся традиционный День семейного отдыха «Новый год в музее», приуроченный к одному из главных праздников в стране.

Посетители прослушали экскурсию по новогодней выставке «В блеске елочных огней», на которой представлено более 400 ёлочных украшений, а также узнали историю появления елочных игрушек в нашей стране.

Дети узнали о традициях празднования Рождества и Нового года в разных странах, потанцевали, поводили хороводы, поиграли в подвижные игры и спели новогодние песни, а в завершение музейного занятия ребята приняли участие в тематическом мастер-классе и сделали новогодний сувенир-магнит.

Участниками Дня семейного отдыха Новый год в музее» Мурманского областного краеведческого музея стали более 90 северян.