Юные мурманчане оказывают помощь в уборке зелёных зон города-героя

В Мурманске активно ведётся работа по организации трудовой занятости несовершеннолетних горожан. При поддержке городских властей по инициативе ПАО «Мурманский морской торговый порт» и фонда «СУЭК-Регионам» создан молодежный «Трудовой отряд СУЭК». Сегодня с ребятами встретились глава администрации областного центра Андрей Сысоев и генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько.

– Сегодня у заполярной столицы есть потребность в таких работниках, поэтому помощь, которую юные горожане оказывают Мурманску своим трудом, очень важна, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Ребята получают денежное вознаграждение, а также трудовой стаж.

–Этот проект является успешным примером сотрудничества администрации Мурманска и социально ответственного бизнеса. Общими усилиями мы сможем сделать наш город чище и комфортнее, – отметил генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько. – Немаловажно, что помимо трудоустройства, мы с первых дней погружаем ребят в жизнь нашего предприятия, знакомим с его деятельностью, профессиями.

Проект реализуется третий год. В летний период организованы 3 трудовые смены, в течение которых временные рабочие места получат 60 человек. Рабочую площадку предоставляет муниципальное учреждение «Мурманские городские парки и скверы».

– Юные мурманчане оказывают посильную помощь в уборке зелёных зон. Стоит отметить, что их привлекают только к легкому и безопасному труду, – подчеркнул директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Отрадно, что подростки подходят к своей работе ответственно, с энтузиазмом.

Муниципальные учреждения организуют трудовую занятость юных мурманчан ежегодно, в их числе образовательные организации, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», МАУ МП «Объединение молодежных центров» и другие. В этом году на их базе планируется создать около 600 временных рабочих мест.