Юные мурманчане побывали на чудо-острове Чтения

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел литературно-игровой час «Волшебные приключения на острове Чтения». В поисках сундука с кладом ребята и их родители отправились на чудо-остров Чтения, где их встретили любимые книжные герои. Братец Октябрь из известной сказки Самуила Маршака подготовил для участников осеннюю мини-викторину. Дети с удовольствием отвечали на его хитрые вопросы. Вместе с мастером Самоделкиным юные северяне собирали транспортное средство для передвижения по острову.

В пути участников мероприятия ждали препятствия, непростые задачи, эстафеты, игры и конкурсы. По заданию Снежной королевы ребята собирали из «осколков льда» зашифрованное слово, с Лисой и Волком ловили рыбу в проруби, разгадывали следы лесных жителей вместе с Лешим, угадывали мелодии из известных мультфильмов вместе с бременскими музыкантами. Юным читателям удалось пройти все испытания и отыскать заветный сундук.

В заключение праздника состоялось награждение победителей викторины «Я иду по лесу», которая проходила с 20 июня по 1 октября. В викторине приняли участие 87 юных читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. 18 победителей получили заслуженные дипломы, а остальные участники – грамоты и сертификаты.