Юные мурманчане побывают в гостях у Бабы-Яги и узнают о традициях празднования Хэллоуина

29 октября в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, отдел библиотечного обслуживания дошкольников) для дошкольников и их родителей пройдет литературно-игровая программа «Страшно смешные монстры».

Ребята узнают о традициях празднования Хэллоуина, вместе с книжкой-каруселью побывают в гостях у Бабы-Яги, научатся варить колдовское зелье, познакомятся с великаном из гигантской книги, устроят маленький оркестрик с веселыми монстрами и заглянут в жуткий «замок с привидениями». Библиотекари приготовили для маленьких читателей веселые конкурсы и эстафеты, загадки о монстрах, танцы, игры и сладкие сюрпризы.