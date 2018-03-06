Юные мурманчане поддерживают благоустройство сквера и установку памятника олене-транспортным батальонам,

В школах города в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается гражданско-патриотическая акция «Мы выбираем семьей, каким будет город мой». Юные мурманчане выражают своё видение концепции благоустройства зеленых зон Мурманска. Ребятам предложено визуализировать свои идеи – нарисовать, смоделировать или описать в сочинении.

Так, ученики гимназии № 3 подготовили исторический макет-реконструкцию о подвиге воинов-оленеводов.

– Ребята этого образовательного учреждения всем сердцем поддерживают благоустройство сквера и установку памятника олене-транспортным батальонам, – рассказала начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина. – Что неудивительно, не одно поколение учеников собирает сведения по истории 31-й отдельной Краснознаменной ордена Красной Звезды лыжной (горнострелковой) бригады. Особенностью лыжных подразделений Красной армии на Севере России было широкое использование оленей.

Напомним, 19 общественных пространств определены по итогам предварительного отбора и будут представлены для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта.