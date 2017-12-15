Юные мурманчане попробуют справиться с заданиями игры-головоломки «Вниз по Волшебной реке»

17 декабря в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт игра-головоломка «Вниз по Волшебной реке» по мотивам книг Эдуарда Успенского.

Для прохождения всех этапов литературного сыска ребятам необходимо будет пройти по маршруту совместно с главными героями книг известного детского писателя и выполнить множество очень непростых заданий. Участникам игры предстоит разгадать тайну волшебного леса, познакомиться с устройством механических приборов и подобрать недостающие детали, а также избежать каверз вредной старухи Шапокляк, отправиться на весёлые и необычные уроки в гости к героям книги «Меховой интернат». Только самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогут дойти до финала.