Мурманская область. Арктика15.12.17 07:33
Юные мурманчане попробуют справиться с заданиями игры-головоломки «Вниз по Волшебной реке»
17 декабря в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт игра-головоломка «Вниз по Волшебной реке» по мотивам книг Эдуарда Успенского.
Для прохождения всех этапов литературного сыска ребятам необходимо будет пройти по маршруту совместно с главными героями книг известного детского писателя и выполнить множество очень непростых заданий. Участникам игры предстоит разгадать тайну волшебного леса, познакомиться с устройством механических приборов и подобрать недостающие детали, а также избежать каверз вредной старухи Шапокляк, отправиться на весёлые и необычные уроки в гости к героям книги «Меховой интернат». Только самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогут дойти до финала.
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Последние комментарии
Known
15.12.17 09:55
Анна, вы поверили в это шоу? Если бы господин Зуб хотел нас накормить дешёвой рыбой, то он бы это делал, а так вылез со старой песней, что все должны ему везти рыбу. Предприниматель должен выстраивать
Анна
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Михаил - респект!!! Вы молодец. Надеюсь, Вас услышал ВВП!!!
Анна
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Молодец, Зуб!! Мужик!!! Вот ради интереса буду смотреть развитие событий!!! Зуб - верю в тетя!!!
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