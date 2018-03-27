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Мурманская область. Арктика27.03.18 15:54

Юные мурманчане посетили читающий город, расположенный в детско-юношеской библиотеке

Сотрудники отдела информационной и справочно-библиографической работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пригласили учащихся посетить читающий город.

Гости библиотеки приняли участие в флешбуке «Конкурсы, викторины – книжкины именины». С помощью цитат, иллюстраций, размещенных на стенде, школьники отгадывали названия, авторов и литературных героев.

Читатели искали и находили существительное «дети» в любом падеже среди книг на выставке «Территория счастливого детства». Самые внимательные за усилия были вознаграждены полезными и нужными в школьной жизни канцелярскими сувенирами.

В ходе обзора познавательных книг из серии «Энциклопедии с дополненной реальностью» и выполнения занимательных заданий школьники познакомились с возможностями дополненной реальности, 3D-анимацией.

С помощью онлайн-сервисов мальчики и девочки выбрали книги по душе, которые можно почитать в свободное от школьных занятий время.

Ребята с удовольствием поучаствовали в акции «Воздушный привет от писателя». Юные посетители библиотеки, выбрав воздушный шарик, находили внутри него пожелания посетивших детско-юношескую библиотеку детских писательниц Наталии Волковой, Татьяны Корниенко, Анастасии Строкиной.

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