Юные мурманчане посетили музейное занятие «Наша Россия»

11 июня в Мурманском областном краеведческом музее состоялось музейное занятие «Наша Россия», приуроченное к Дню России.

Участники мероприятия – воспитанники летнего оздоровительного лагеря при мурманской гимназии № 9 – узнали об истории праздника и появления государственных символов Российской Федерации, о значении герба, флага и гимна нашей страны.

Ребята составили интерактивную карту Российской Федерации, на которую прикрепили фотографии интересных и необычных достопримечательностей городов России. Дети узнали, что один из символов Воронежа – скульптура котенка с улицы Лизюкова, героя одноименного мультфильма; знаменитая достопримечательность Тюмени – Сквер сибирских кошек, который посвящен животным, спасшим зернохранилища города от мышей во время Великой Отечественной войны; один из символов Казани – Дворец бракосочетания, выполненный в виде огромного казана; символы Тулы – пряник и самовар.