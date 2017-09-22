Юные мурманчане постигают азы экологической грамотности

Воспитанники МБДОУ № 130 Мурманска вчера приняли участие в тематическом занятии, посвященном Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Урок с ребятами провели специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Что такое экология? Как сохранить ресурсы нашей планеты? Что необходимо сделать, чтобы родной край стал чище? На эти и многие другие вопросы об экологических проблемах нашего времени отвечали сегодня дошколята.

Особый интерес у детей вызвал просмотр мультипликационных фильмов, посвященных бережному отношению к природе. Цикл красочных эколого-просветительских сюжетов создан по заказу МПР Мурманской области в 2015 году.

По окончании встречи коллективу МБДОУ № 130 Мурманска был вручен экземпляр Красной книги Мурманской области. Юные участники мероприятия получили брошюры «Площадь Пять Углов в городе Мурманске» и «Первый сквер в городе Мурманске» для знакомства с растительным миром нашего города.