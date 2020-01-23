Юные мурманчане познакомились с традициями саамского народа

22 января учащиеся третьих классов прогимназии № 24 Мурманска познакомились с культурой и бытом коренного малочисленного народа Севера Мурманской области на тематической встрече «Традиции саамского народа».

В мероприятии приняли участие саамский общественный деятель Нина Афанасьева и специалист Центра народов Севера Ольга Корвякова.

В рамках встречи Нина Елисеевна поделилась с участниками мероприятия историями из своей жизни, рассказала о традициях, духовном наследии, языке, фольклоре и легендах саамов. Юные мурманчане узнали о значении орнаментов и рисунков, которые используются в саамском рукоделии, а также об особенностях традиционного саамского костюма.

Особый интерес школьников вызвали украшения из оленьего меха, сувениры из кости и рога, изделия из оленьей и рыбьей кожи, которые были представлены на выставке предметов декоративно-прикладного творчества из коллекции Центра народов Севера, и красочные произведения на саамскую тематику из личного фонда Нины Елисеевны.

В завершении встречи учащиеся школы подготовили музыкальный подарок, исполнив песню «Цоканье копыт», и вручили почетным гостям мероприятия памятные сувениры ручной работы.