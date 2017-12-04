Юные мурманчане примут участие в экологической творческой мастерской «Новогодний сувенир»

В преддверии зимних праздников 6 декабря в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт заключительная экологическая творческая мастерская в рамках акции «Спасём дерево!», посвященной Году экологии.

Ученикам 3 класса средней образовательной школы № 43 г .Мурманска и посетителям библиотеки будет предложена идея создания новогоднего сувенира из необычных бросовых материалов. Они познакомятся с оригинальной прикладной техникой изготовления символа года - собачки. Занятие будет состоять из двух частей - познавательной и творческой. Дети узнают о праздновании Нового года в разных странах и символе наступающего праздника, а творческую часть занятия проведёт педагог Центра досуга и творчества Руслана Вадимовна Недозорова.