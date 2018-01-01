Юные мурманчане примут участие в игре-квесте «Млобси! Добси! Бук! или Приключения в книжном царстве»

С 3 по 5 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится увлекательная игра-квест «Млобси! Добси! Бук! или Приключения в книжном царстве».

Юные следопыты попадут в отдел книгохранения. Для игры каждые полчаса будет набираться группа максимум из шести человек. В течение тридцати минут читателям предстоит выполнить несколько непростых заданий. Участники должны будут решить логические задачи, отгадать шифры и найти предметы. Для перехода на каждый следующий этап необходимо будет найти подсказку и расшифровать ее.

Самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогут дойти до финала, разгадать тайну книжного царства и получить приз.