Юные мурманчане примут участие в игровой развлекательной программе «Тропинками разноцветного лета, или лето-время тысячи чудес!»

26 июня в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова к закрытию первой смены летних оздоровительных лагерей пройдет игровая развлекательная программа «Тропинками разноцветного лета, или лето – время тысячи чудес!».

Мальчишки и девчонки из летних оздоровительных лагерей при средних общеобразовательных школах № 1, 21, 26 и 56 г .Мурманска вместе с ведущими выяснят, без чего не обойтись в летнюю пору, как весело провести каникулы с максимальной пользой, исполнят любимые детские песни и потанцуют.