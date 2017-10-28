Юные мурманчане примут участие в литературном квесте «Гоголевская чертовщинка. Хэллоуин в квесте»

31 октября в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30) пройдет Хэллоуин в квесте «Гоголевская чертовщинка» по мотивам произведений Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», «Пропавшая грамота», «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утопленница».

В ходе квеста ребята встретятся с такими гоголевскими персонажами, как Черт, Солоха, Утопленница, вспомнят произведения из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» и выполнят увлекательные задания квеста.