Мурманская область. Арктика08.09.17 08:20
Юные мурманчане примут участие во Всероссийском историческом квесте «1944. Дети Победы»
11 сентября в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее пройдёт Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы».
По легенде квеста игроки отправятся в прошлое, чтобы взглянуть глазами детей на Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Сценарий мероприятия создан на основе воспоминаний самых юных свидетелей военных действий и ветеранов войны. В ходе выполнения заданий игроки узнают исторические факты об одной из самых героических страниц истории нашей страны.
Организаторы квеста - Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 264 человека
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Последние комментарии
Денис
08.09.17 06:07
Это как же-ш повернуть то нужно, хотя долго ли умеючи, дятел водитель
Костя
07.09.17 21:56
Круто! Молодцы мореходы.
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AVIS
07.09.17 16:41
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