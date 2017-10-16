Юные мурманчане приняли участие в акции «Россия - страна возможностей», посвящённой XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов

В минувшие выходные в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла акция «Россия – страна возможностей», посвящённая XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходит в России с 14 по 21 октября 2017 года.

Участники мероприятия ответили на вопросы выставки-викторины «Здравствуй, фестиваль!», узнали о том, что основные темы Всемирного фестиваля - это проектирование и технологии будущего, архитектура и дизайн, экология и здоровье. Квадратики на листиках фестивальной ромашки – это пиксели, символизирующие то, что мероприятие проходит в век высоких информационных технологий.

Юные мурманчане поговорили о возможностях для молодежи в России. Свои предложения по этой теме они написали на разноцветных стикерах и разместили их на макете дерева. Во Всемирном фестивале принимают участие более двадцати тысяч молодых людей из ста восьмидесяти стран мира. Маленькие северяне и их родители поддержали идею взаимопонимания между народами и приняли участие в оформлении панно «Дружат люди всей Земли». Они украсили его бумажными фигурками людей в национальных костюмах, сердечками, цветами и шариками.