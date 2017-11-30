Мурманская область. Арктика30.11.17 12:35
Юные мурманчане приняли участие в экологической творческой мастерской «Из ненужного создаем красивое»
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках экологической акции «Спасем дерево!» для детей было проведено очередное творческое занятие.
Тема мастер-класса – красивые и экономичные украшения из вторичных материалов. Занятие провела сотрудник Центра досуга и творчества Руслана Недозорова. Ученики 3 класса средней образовательной школы № 43 г.Мурманска смастерили из бросового материала браслеты.
Такие мероприятия влияют на формирование у детей эстетического вкуса и воспитывают у юного поколения бережное отношение к живой природе, формируют умение вторично использовать природные материалы.
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Последние комментарии
Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
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Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
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sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
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