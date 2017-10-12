Мурманская область. Арктика12.10.17 13:06
Юные мурманчане приняли участие в игровой программе «Безопасность на дорогах»
В рамках мероприятий, посвященных Международному дню белой трости, сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих совместно с педагогами коррекционной школы-интерната №3 г. Мурманска провели игровую программу для детей «Безопасность на дорогах».
Учащиеся познакомились с правилами дорожного движения, особенностями поведения на улице для незрячих людей, научились пользоваться помощью сопровождающих, использовать белую трость, а также совершили прогулку по «Аллее памяти», где на мемориальных плитах увековечены имена наших земляков.
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