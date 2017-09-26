Юные мурманчане приняли участие в интерактивной встрече «Комиксы – это интересно всем!»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся мастер-класс финского художника, социального работника и учителя рисования комиксов Петри Койккалайнена.

Гостями встречи стали любители комиксов, ученики Детской художественной школы, студенты Мурманского колледжа искусств и дети из коррекционной школы № 3 г .Мурманска.

На интерактивной лекции Петри рассказал о применении комиксов в своей социальной работе, представил вниманию аудитории интересные задания и способы использования различных комиксов, а также провел мастер-класс по рисованию. Ребята и взрослые с удовольствием погрузились в мир фантастики и творчества. В конце мероприятия Петри Койккалайнен подарил участникам дружеские шаржы с автографом.