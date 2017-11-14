Юные мурманчане приняли участие в литературно-игровой программе, посвященной детскому писателю Самуилу Яковлевичу Маршаку

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла семейная литературно-игровая программа «Про всё на свете должны знать дети», посвященная известному детскому писателю Самуилу Яковлевичу Маршаку.

В ходе игры юные читатели должны были пройти по маршруту, состоящему из нескольких этапов. Юные следопыты решали логические задачи, отгадывали шифры, искали координаты точек, определяли по фрагментам иллюстраций произведения Самуила Маршака. В ходе игры участники познакомились с тематической выставкой, посвященной детскому писателю.

Самые внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, а также знание стихов любимого поэта, смогли дойти до финала и узнать, что же потерял человек рассеянный.