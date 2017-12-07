Юные мурманчане приняли участие в литературно-музыкальном празднике «Рождество по-муми-тролльски»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся литературно-музыкальный праздник «Рождество по-муми-тролльски», посвященный творчеству финской писательницы Туве Янссон и приуроченный к 100-летнему юбилею со Дня независимости Финляндии.

Гости праздника, ученики 2 классов прогимназии № 40, гимназии № 5, коррекционной школы № 3 г. Мурманска, увидели настоящую сказку, героями которой стали Муми-тролль и Муми-мама. Для них было неожиданно проснуться от зимней спячки в декабре и узнать, сколько важных событий происходит зимой. Сказочное представление украсили весёлые русские и финские песни, балет, джаз, номер с этническими барабанами. Дети и взрослые узнали, как встречают и готовятся к Рождеству в Финляндии.

Консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в г. Санкт-Петербурге госпожа Сари Кантола поблагодарила всех за прекрасный праздник и такое яркое поздравление в День Независимости Финляндии.